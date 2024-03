Europee | Tajani | ' Renzi su Von der Leyen? Ognuno fa quel che vuole' Rpt

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2024) Roma, 11 mar. (Adnkronos) - Come commenta la presa di posizione di Matteosu Von der Leyer? "Non devo commentare nulla, non c'è da commentare. Noi l'abbiamo votata al congresso, c'è stato un congresso, dopodichéfache...". Così il vicepremier, ministro e segretario di Fi, Antonio, rispondendo alle domande dei cronisti a due passi da Palazzo Chigi.