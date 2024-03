Europee | Tajani | ‘Renzi su Von der Leyen? Ognuno fa quel che vuole…’ Rpt

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – Candidarsi alle Europee? “Vedremo… ora è prematuro dirlo. Che i miei compagni di partito me lo chiedano è un fatto noto, vedremo cosa sarà utile per Fi. Se per Fi sarà ... (calcioweb.eu)

Roma, 11 mar. (Adnkronos) - Come commenta la presa di posizione di Matteo Renzi su Von der Leyer? "Non devo commentare nulla, non c'è da commentare. Noi l'abbiamo votata al congresso, c'è stato un ... (liberoquotidiano)