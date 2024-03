(Di lunedì 11 marzo 2024) Sempre più tribunali stanno andandola decisione delladel 13 dicembre 2023 riguardante la manipolazione dell’da parte di un cartello di banche. Dopo la sentenza deldi Torino del 29 gennaio scorso, anche ildiconferma le proprie posizioni, che sembrano ancora essere in netto contrasto con quanto stabilito dall’ordinanza della. Il caso dell’Prima di raccontare la decisione deldi, è bene spiegare prima l’antefatto. La Commissione Europea nel dicembre 2013 confermò che il tasso, cioè un parametro che spesso viene utilizzato come punto di riferimento e base per calcolare il tasso ...

Bergamo. Ci sono buone notizie per i cittadini che, tra il settembre 2005 e la fine del maggio 2008, erano titolari di mutui a tasso variabile, finanziamenti o leasing indicizzati in base al tasso ... (bergamonews)

Euribor manipolato, Tribunale di Milano contro la Cassazione: niente rimborsi ai cittadini: Euribor manipolato, Tribunale di Milano contro la Cassazione: niente rimborsi ai cittadini: Il caso dell’Euribor manipolato Prima di raccontare la decisione del Tribunale di Milano, è bene spiegare prima l’antefatto. La Commissione Europea nel dicembre 2013 confermò che il tasso Euribor, ...

Codici e Aeci: ordinanza clamorosa della Cassazione su mutui ed Euribor: Codici e Aeci: ordinanza clamorosa della Cassazione su mutui ed Euribor: Il pronunciamento prende le mosse dalle indagini condotte dalla Commissione UE nel 2011, che accertarono che nel periodo tra il 29 settembre 2005 ed il 30 maggio 2008 alcune banche avevano ...

Mutui, rimborsi per 3 anni di pagamenti a tutte queste famiglie: come richiederli: Mutui, rimborsi per 3 anni di pagamenti a tutte queste famiglie: come richiederli: Una sentenza della Corte di Cassazione fornisce una nuova occasione per i risparmiatori: ecco perché si possono recuperare importanti somme.