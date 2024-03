“Etichettatura e Codice del Consumo” per rendere più trasparente il rapporto commerciante e consumatore

(Di lunedì 11 marzo 2024) Treviglio. Ha come obiettivo quello dipiùiltrail convegno “del” in programma lunedì 11 marzo allo Spazio Hub di Piazza Garibaldi, a Treviglio. La serata, rivolta a tutta la cittadinanza e in particolare agli esercenti, nasce dalla necessità di dare informazioni su una normativa che è stata recente oggetto di controlli fra i commercianti della città, e punta a offrire ai partecipanti una panoramica generale sulle informazioni minime che ilè tenuto a fornire al. Le sanzioni irrogate durante le verifiche hanno fatto sì che si rendesse urgente questo appuntamento, promosso da Confesercenti Bergamo e dal dal ...

ETICHETTATURA DEL VINO. Masiello (Coldiretti): "BENE DECRETO, ORA BISOGNA LAVORARE PER UNIFORMARE STANDARD EUROPEI": ...30 giugno 2024 l'introduzione e l'applicazione della normativa europea sul cambio di etichettatura ...l'inserimento delle informazioni relative a ingredienti e valori nutrizionali si utilizzi un codice ...

L'enologo marsalaese Pietro Russo nella storia. E' Master of Wine, il 'Nobel' del vino: Firmando il codice di condotta, i MW si impegnano ad agire con onestà, integrità e a sfruttare ogni ... compreso l'impatto delle nuove norme sull'etichettatura degli ingredienti, per i vini Grillo e ...

Etichettatura vino, Masiello: ‘Bene decreto, ora bisogna lavorare per uniformare standard europei’: Etichettatura vino, Masiello: ‘Bene decreto, ora bisogna lavorare per uniformare standard europei’: “Sono salve le etichette per il vino Made in Italy – e Made in Sannio, naturalmente – messe a rischio dalle nuove norme Ue”. Ad affermarlo è il Presidente Provinciale nonché Vice Presidente Nazionale, ...

Etichettatura dei vini: prorogato al 30 giugno il decreto “salva etichette”: Etichettatura dei vini: prorogato al 30 giugno il decreto “salva etichette”: Le etichette già stampate per vini e vini aromatizzati potranno continuare ad essere impiegate fino al 30 giugno prossimo. Lo ha stabilito il Decreto emanato ieri dal Ministero dell’Agricoltura, della ...

L’importanza di una soluzione completa per l’etichettatura nel retail: L’importanza di una soluzione completa per l’Etichettatura nel retail: In un settore competitivo come il retail, l’efficacia operativa è fondamentale. L’Etichettatura, processo spesso sottovalutato, è in realtà un pilastro per la fluidità delle operazioni quotidiane, ...