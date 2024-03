“Espulsione | è terribile” Grande Fratello | il pubblico contro il concorrente | Sergio choc con Greta

DIRE - Sei tentati suicidi al centro per i migranti di Ponte Galeria: ... poco fa, al termine di una visita a sorpresa nel Centro di identificazione ed espulsione di Roma. ... 'Questo Cpr, come tutti gli altri - ha detto ancora Cucchi - è un luogo terribile. Solo entrando qui ...

Una Juve sciupona cade a Napoli e prepara la festa dell'Inter: ... "Siamo stati violentati, abbiamo subito un terribile trauma di carattere psicologico", ha tuonato ... senza ritornare nel merito di ogni caso, come la stravagante espulsione del granata Ricci da parte ...

Corini in conferenza: "Settimana terribile, ma ci sono ancora 10 gare per pulire la delusione": Corini in conferenza: "Settimana terribile, ma ci sono ancora 10 gare per pulire la delusione": Intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-gara, il mister Eugenio Corini ha risposto alle domande dei giornalisti, presentando la delicata sfida che vedrà il Palermo ospite del Lecco, domenica ...

Ilaria Cucchi al Cie di Ponte Galeria: “Sei tentati suicidi in pochi giorni, è un lager”: Ilaria Cucchi al Cie di Ponte Galeria: “Sei tentati suicidi in pochi giorni, è un lager”: Visita a sorpresa al Cie, Centro di identificazione ed Espulsione, di Ponte Galeria, Roma. Ad effettuare l’ispezione Ilaria Cucchi, senatrice di Alleanza Verdi e Sinistra, Walter Verini, Partito ...

Serie A, la Flop 11 della 27ª giornata: a Nonge basta un terribile quarto d'ora: Serie A, la Flop 11 della 27ª giornata: a Nonge basta un terribile quarto d'ora: Dietro la lavagna, a proposito di espulsioni, anche il torinista Ricci. Non incide stavolta Niang, entrato a gara in corso nel pesante ko dell'Empoli nella sfida salvezza contro il Cagliari. Questo il ...