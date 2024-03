Esposti in tutte le procure | io non mollo Salvini al contrattacco sul dossieraggio

(Di lunedì 11 marzo 2024) Matteo, ministro dei Trasporti e leader della Lega, è stato ospite della puntata dell'11 marzo di Quarta Repubblica, programma televisivo del lunedì sera di Rete4 che vede Nicola Porro alla conduzione. Uno dei temi su cui si è dibattuto in studio è quello dell'inchiesta sul presunto: “Non riguarda la politica o i giornalisti, però c'erano funzionari dello Stato pagati dagli italiani che spiavano migliaia di cittadini. La Lega faràinleitaliane, è chiaro che non erano tre singole persone a spiare. Il fatto che il nostro sia il partito più spiato mi fa capire che siamo scomodi per un sistema corrotto - prosegue-. Da un altro punto di vista, mi fa imbestialire. Che ci siano pezzi di Stato, finanza, magistrati e giornalisti di sinistra ...

Roma, 8 mar. (askanews) – “Noi faremo esposti in tutte le procure italiane, e ci sarà un procuratore che andrà fino in fondo. Le parole di Melillo e Cantone sono assolutamente chiare. C’è un ... (ildenaro)

Quarta Repubblica, “esposti in tutte le procure”. Salvini al contrattacco sul dossieraggio: Quarta Repubblica, “Esposti in tutte le procure”. Salvini al contrattacco sul dossieraggio: Matteo Salvini, ministro dei Trasporti e leader della Lega, è stato ospite della puntata dell’11 marzo di Quarta Repubblica, programma ...

Dossieraggio, Salvini: faremo esposti in tutte le procure: Dossieraggio, Salvini: faremo Esposti in tutte le procure: Roma, 8 mar. (askanews) – “Noi faremo Esposti in tutte le procure italiane, e ci sarà un procuratore che andrà fino in fondo. Le parole di Melillo e Cantone sono assolutamente chiare. C’è un sistema d ...

Lazio-Udinese, i tifosi friulani espongono il logo dei Fedayn romanisti all’Olimpico: Lazio-Udinese, i tifosi friulani espongono il logo dei Fedayn romanisti all’Olimpico: I Teddy Boys, gruppo ultras dei bianconeri sono gemellati con i tifosi giallorossi e lo hanno dimostrato nel corso della sfida contro i biancocelesti ...