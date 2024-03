Esonero D’Aversa | Pedullà | «Diventato il nuovo mostro di Firenze»

(Di lunedì 11 marzo 2024), ecco il commento del giornalista di Sportitalia Alfredosull’ex allenatore del Lecce Sul proprio profilo X, Alfredoha voluto parlare dell’didalla panchina del Lecce. «Roberto, persona sempre corretta (chi lo conosce bene lo sa), ha sbagliato prima, durante e dopo. Il raptus si chiama raptus, purtroppo non ti avverte prima e spesso non ti restituisce lucidità quando devi spiegare. Merita la giusta punizione, c’erano i suoi figli allo stadio: di quelle cose ti vergogni subito, forse dovresti pentirtene subito. Ma non c’è bisogno che 15 o 18 ore dopo i giudici dei social lo trattino come ildi. Non lo è, si tratta piuttosto di un uomo ...

