Esce Veleno di Tananai | un viaggio tra i rischi di un amore tormentato

(Di lunedì 11 marzo 2024) Si è fermato 6 mesi “che sono sembrati 6 anni”:oggi annuncia il nuovo singolo.disarà disponibile in radio e negli store digitali da venerdì 15 marzo. Dopo un 2023 ricco di successi e traguardi raggiunti,è pronto a tornare con tanta musica. Si parte dal nuovo singolo,, il racconto di unche richiede risposte.canta unfatto diin cui il desiderio di viversi e mettersi in gioco supera la paura di farsi male. Il risultato è il racconto di una storia un po’ tormentata, da cui sembra impossibile allontanarsi. Scritto dae prodotto dall’artista stesso insieme a Davide Simonetta,sarà disponibile da questo venerdì. ...

Il Mar Rosso biblicamente si divise in due. Sulla missione Mar Rosso le opposizioni si sono divise in tre. Pd a favore insieme alla maggioranza, M5s astenuti. E Verdi-Sinistra assenti, altrimenti ... (huffingtonpost)

Tananai torna con 'Veleno', il primo singolo per Eclectic Records: Tananai torna con 'Veleno', il primo singolo per Eclectic Records: MILANO - Dopo un 2023 ricco di successi e traguardi raggiunti, confermandosi come uno dei nomi più apprezzati della scena pop italiana, Tananai è pronto a tornare con tanta musica e nuovi progetti. Il ...

