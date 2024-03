Esami gratuiti per prevenire il glaucoma

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 11 marzo 2024) Una giornata condedicata alla prevenzione deloggi al Monoblocco e in farmacia. Le malattie che minacciano la vista interessano milioni di persone in Italia e la prevenzione è il modo migliore per conservare le capacità visive per tutta la vita. E’ pPromossa da IAPB Italia onlus-Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità e da Unione Italiana ciechi e ipovedenti Massa-Carrara con la collaborazione dell’unità operativa di Oculistica apuana dell’Asl, della Croce Rossa Italiana provinciale e di Nausicaa SpA. E oggi la giornata si concretizzerà conoculisticisulla prevenzione deldalle 9 alle 13 nella zona del Monoblocco, dalle 15,30 alle 17,30 nell’antistante farmacia comunale Cavatore Nausicaa. In particolare, al mattino gli ...