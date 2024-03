Entrambi i piloti si addormentano per 28 minuti e l’aereo devia dalla rotta | poi si giustificano | “Errori di comunicazione” Sospesi dall’incarico

(Di lunedì 11 marzo 2024) Durante un volo ipossono concedersi deidi riposo a patto che, uno dei due, rimanga vigile. Ciò non è accaduto durante la tratta partita da Kendari, nella provincia del Sud-est di Sulawesi, ed arrivata (senza alcun tipo di conseguenza) alla capitale Giacarta. I due, stanchi delle lunghe fatiche, si sonoaddormentati per 28. La dinamica è stata ripresaCnn, che ha svelato i retroscena del viaggio dello scorso 26 gennaio. A bordo, oltre a 6 membri dell’equipaggio, c’erano 153 passeggeri che fortunatamente sono scesi dall’aeromobile indenni. Un rapporto preliminare del Comitato Nazionale per la Sicurezza dei Trasporti (KNKT) ha rivelato che i due conducenti hanno provocatodi navigazione a causa della ...

Quasi mezz'ora di pennichella per capitano e primo ufficiale del volo indonesiano Batik Air da Kendari alla capitale Giacarta. Pare che il capitano avesse aiutato la moglie con i bambini non ... (fanpage)

Entrambi i piloti si addormentano per 28 minuti: volo va fuori rotta, dramma sfiorato per 153 passeggeri: Entrambi i piloti si addormentano per 28 minuti: volo va fuori rotta, dramma sfiorato per 153 passeggeri: Quasi mezz'ora di pennichella per capitano e primo ufficiale del volo indonesiano Batik Air da Kendari alla capitale Giacarta ...

Momenti di terrore in volo, pilota e copilota si addormentano, rotta deviata, 153 passeggeri in pericolo di vita: Momenti di terrore in volo, pilota e copilota si addormentano, rotta deviata, 153 passeggeri in pericolo di vita: Un volo Batik Air ha vissuto momenti di apprensione quando sia il capitano che il primo ufficiale si sono addormentati, deviando dalla rotta prevista. La situazione è stata gestita senza conseguenze p ...

Entrambi i piloti si addormentano per quasi mezz'ora in volo: Entrambi i piloti si addormentano per quasi mezz'ora in volo: Bene, anzi male. Ma com'è possibile che Entrambi i piloti fossero così stanchi da addormentarsi, Entrambi, in servizio Capitano e primo ufficiale, in precedenza, avevano effettuato il volo inverso, ...