(Di lunedì 11 marzo 2024) Con oltre 759.000 clienti gas ed elettrica e ricavi totali per 1.177 milioni di euro nel 2022, il gruppo Estra è uno dei principali operatori nel settore dell’ in Italia, con una presenza di particolare rilievo nel Centro Italia. Il gruppo opera a livello nazionale, attraverso le società controllate e con oltre 853 dipendenti, prevalentemente in Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Calabria e Puglia. È attivo nella distribuzione e vendita di gas naturale e nella vendita di elettrica, oltre che in altre aree di attività.