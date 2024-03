Endless Love orario su Canale 5 | a che ora inizia e finisce in tv

(Di lunedì 11 marzo 2024)su5 A che orae a che orasu5 ? Conosciuta anche come “Kara Sevda”, è una serie televisiva turca che ha debuttato in Italia il 11 marzo 2024 su5. La serie racconta la storia d’amore tra Kemal, un giovane di umili origini, e Nihan, appartenente a una famiglia benestante. Il loro incontro casuale su un autobus dà il via a un’intensa e complicata relazione, piena di ostacoli e colpi di scena, tra cui affari rischiosi e un amore ossessivo di un terzo personaggio per Nihan. La serie ha vinto l’International Emmy Award e si distingue per il suo cast talentuoso e le affascinanti location, principalmente a Istanbul. La serie ha ricevuto apprezzamenti ...

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a spettacoloitaliano©

Endless love la nuova serie turca in onda su canale 5: 10/03/2024 - 16:11 Se sei un fan appassionato delle serie televisive turche, non puoi perderti gli emozionanti sviluppi che ti aspettano nella prossima settimana di " Endless Love " (Kara Sevda). Questa affascinante serie turca, in onda dal 11 marzo alle 14,10 su Canale 5, continua a tenere incollati gli spettatori con le sue trame avvincenti e i suoi personaggi ...

Terra Amara non va più in onda nel pomeriggio di Canale5. Da Domani arriva la nuova Soap Endless Love: Da domani, 11 marzo 2024 , non vedremo più le avventure di Zuleyha nel daytime di Canale5 ma conosceremo quelle di Nihan e Kemal , i protagonisti della nuova Soap , Endless Love , che continuerà a ...

Endless Love anticipazioni: Zeynep tra il “fidanzato” Salih e il rampollo Ozan: Endless Love anticipazioni: Zeynep tra il “fidanzato” Salih e il rampollo Ozan: Nel corso delle prime puntate italiane di Endless Love, che partirà su Canale 5 lunedì 11 marzo 2024 alle 14.10, i telespettatori avranno modo di ...

Endless love: Kemal chiede a Nihan di sposarlo, la risposta spiazza: Endless Love: Kemal chiede a Nihan di sposarlo, la risposta spiazza: Dall'11 marzo 2024 arriva su Canale 5 Endless Love: ecco che cosa succederà nella prima settimana con la prima grande domanda, Kemal e Nihan si sposeranno

Endless Love anticipazioni 11 marzo: Nihan vittima di un rischioso incidente: Endless Love anticipazioni 11 marzo: Nihan vittima di un rischioso incidente: La trama della prima puntata di Endless Love Ci siamo, manca ormai soltanto un giorno per l'inizio della nuova serie turca che da domani, lunedì 11 marzo, ...