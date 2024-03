Endless Love | l’erede di Terra Amara prende il via su Canale 5 trama e anticipazioni

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 11 marzo 2024) Kemal e Nihan di(US Mediaset) Le vicende drammatiche ambientate nella campagne di Cukurova lasciano spazio all’amore tormentato della ricca pittrice Nihan Sezin (Neslihan Atagül) e dell’ingegnere, di umili origini, Kemal Soydere (Burak Özçivit). Sono loro infatti i due protagonisti di, nuova dizi turca in onda su5 da questo pomeriggio. Suddivisa, nella versione turca, in 74 episodi di circa 120 minuti, la soap andrà in onda – al posto di(promossa in pianta stabile in prima serata) – dal lunedì al venerdì alle 14.10, mentre il sabato l’appuntamento è dalle 14.30 alle 16.30 circa (streaming in diretta e in replica on demand su Mediaset Infinity).e ...