Endless Love | anticipazioni 11 – 12 marzo | colpo di fulmine tra Kemal e Nihan Lui deve salvarla

(Di lunedì 11 marzo 2024)11 – 12: con l’approssimarsi della fine di “Terra Amara”, oggi alle 14:10 su Canale 5 inizierà la nuova soap turca. Titolo originale “Kara Sevda” (“Amore cieco”, andato in onda in patria dal 2015 al 2017). Da noi è stato “tradotto” con un titolo casualmente uguale alla romanticissima canzone di Diana Ross e Lionel Ritchie. La storia è incentrata sull’amore contrastato tra i giovani, che combatteranno per stare insieme nonostante le differenti classi sociali (un “classico” che abbiamo visto anche in molti altri “dizi”).11: tra i protagonisti è subito amore!è un giovane di umili origini con ambizioni da ingegnere ...