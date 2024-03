Empoli vs Bologna | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di lunedì 11 marzo 2024) Gara valida per la ventinovesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. In palio punti pesanti per la salvezza, per la quale i toscani sono coinvolti, e per la Champions League, possibile storico obiettivo dei felsinei.vssi giocherà venerdì 15 marzo 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio CastellaniVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I toscani sembrano aver perso lo smalto delle prime giornate della gestione Nicola, quando avevano conquistato dodici punti in sei partite. Nelle ultime due invece, hanno subito altrettante sconfitte che hanno ridotto ad una sola lunghezza il vantaggio sulla zona retrocessione. I felsinei si sono dovuti arrendere alla capolista Inter nell’ultimo turno, interrompendo una striscia di sei vittorie e un pareggio. Il quarto posto, però, è ...