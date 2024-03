Empoli | incendio di notte in appartamento | madre | figlia e vicino salvati dai vigili del fuoco

(Di lunedì 11 marzo 2024) Tre persone sono state soccorse e trasportate in ospedale per accertamenti in seguito all'di un, in via delle Tofane, alle 2,50 di sta, 11 marzo 2024. Tra queste una bambina, suae ildi casa che ha effettuato le prime fasi di spegnimento contenendo l’L'articolo proviene da Firenze Post.

