(Di lunedì 11 marzo 2024) Firenze, 11 marzo 2024 - Sarà senza alcun dubbio una serata di grandiquella in programma giovedì 28 marzo alle 20,30 sul palco del Teatro Cartiere Carrara (ex Tuscany Hall), organizzata a scopo benefico dalClub Barberino Tavarnelle con la collaborazione deiClub della provincia fiorentina. Ospite straordinario sarà uno dei più amati autori della musica italiana,, che si esibirà insieme aed al suo staff musicale per dare vita allo: viaggio tra le canzoni di Battisti e”. Che il merito vada alla voce di, così simile a quella di Battisti, o all’atmosfera che si respirerà quella sera ascoltando le parole del Maestro, ...

"Emozioni": lo spettacolo di Mogol e Gianmarco Carroccia per i Lions: "Emozioni": lo spettacolo di Mogol e Gianmarco Carroccia per i Lions: Giovedì 28 marzo al Teatro Cantiere Carrara un viaggio tra le canzoni di Battisti e Mogol che permetterà ai Lions Club della provincia di Firenze per raccogliere fondi a favore della Fondazione Casa M ...

Piazza Armerina, applausi ed emozioni per “Uomini non sono alberi”: Piazza Armerina, applausi ed Emozioni per “Uomini non sono alberi”: “Sono stanchissimo ma felice” ha detto Frank Alva Buecheler, regista e produttore di Uomini non sono alberi, dopo l'applaudito debutto, sabato nel ...

"Emozioni e spettacolo al Premio Elvezio: Cosmico Polare trionfa all'ippodromo Meli di Firenze": "Emozioni e spettacolo al Premio Elvezio: Cosmico Polare trionfa all'ippodromo Meli di Firenze": Emozioni e spettacolo nella prima prova del convegno amatoriale di trotto Premio Elvezio svolta all’ippodromo Meli di Firenze. L’evento è dedicato ai 5 e 6 anni sul percorso di 2020 metri, con 7 caval ...