Emma Stone regina degli Oscar – Il ballo con Gosling | il vestito di Vuitton rotto e lo stupore per la vittoria

(Di lunedì 11 marzo 2024) È stata senza dubbio lei la2024. Nella notte del trionfo di Oppenheimer e di Nolan la 35enne attrice dell’Arizona, già premiata per la Mia del delizioso La la land, brilla su tutto e tutti. Anche con il bustino parzialmente, e poi ricucito, del suo abito firmato Louissale stupefatta sul palco del Dolby Theater di Los Angeles per l’interpretazione di Bella Baxter in Poor Things!. Uno stupote dovuto al fatto che a sembrare favorita fosse Lily Glad, interprete di Mollie in Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese. Gladsarebbe stata la prima nativa americana a vincere un. E così i grandi occhioni celesti dell’attrice si sono aperti ancora di più quando la ...

