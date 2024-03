Emma Stone ha vinto l' Oscar 2024 alla migliore attrice per Povere Creature! ma l' avrebbe già meritato per Easy Girl

(Di lunedì 11 marzo 2024) Di recente ho parlato molto di ciò che rendememorabile in!, un film per il quale quest'anno ha ricevuto la sua quarta nomination agliper la seconda volta in qualità diinterprete. Bella Baxter è il tipo di personaggio che permette un'interpretazione fisicamente trasformativa, un qualcosa che spesso fa vincere i premi, eppure nascondeva una fregatura. A parte le lunghe extension nere, nel crearla lanon ha modificato il suo aspetto in un modo che la rendesse poco riconoscibile. Piuttosto, ha lavorato sulla mimica facciale e i movimenti nel rappresentare una donna “riportata in vita” innestando nel corpo di una vittima di suicidio il cervello del suo bambino non ancora nato, nonché la sua ...

Oscar 2024, i vincitori: Oppenheimer trionfa con 7 premi. Spielberg incorona Nolan miglior regista. Il bis di Emma Stone con Povere Creature: Oppenheimer trionfa. Emma Stone al sorprendente secondo Oscar . Martin Scorsese (e Barbie ) a bocca asciutta, come Io Capitano di Matteo Garrone. Potremmo semplificare così la 96esima edizione della Notte degli Oscar che ...

Oscar 2024 - Vince Oppenheimer di Christopher Nolan. L'elenco dei premi: Miglior Film: Oppenheimer Miglior Regia: Christopher Nolan ( Oppenheimer ) Miglior Attrice: Emma Stone ( Povere Creature! ) Miglior Attore: Cillian Murphy ( Oppenheimer ) Miglior Attrice non protagonista: Da'Vine Roy Randolph (The Holdovers) Miglior Attore non protagonista: Robert Downey Jr. ...

Nel backstage degli Oscar, quello che non si è visto in tv: Nel backstage degli Oscar, quello che non si è visto in tv: Si sono creati cortocircuiti piuttosto imbarazzanti, come quando Johnnie Burn e Tarn Willers, premiati per il suono di La zona di interesse stavano rispondendo a una complicata questione tecnica e in ...

Oscar 2024, chi ha vinto: dal miglior film all'attore e attrice protagonisti, tutti i premi: Oscar 2024, chi ha vinto: dal miglior film all'attore e attrice protagonisti, tutti i premi: Chi ha vinto gli Oscar 2024 L'Italia è fuori: l'Oscar per il miglior film internazionale alla 96/a edizione degli Academy Awards è stato vinto da La zona di interesse ...

Oscar, trionfo di Oppenheimer e di Emma Stone che si rompe pure il vestito. Il nudo di John Cena: Oscar, trionfo di Oppenheimer e di Emma Stone che si rompe pure il vestito. Il nudo di John Cena: Il “padre” della bomba atomica, J. Robert Oppenheimer, Hayao Miyazaki e la sua magia-testamento, Emma Stone (altro che Povere creatura!), rivelazioni, il nudo di John Cena, la performance dell’anno ...