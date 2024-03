Emergenza casa | a Saronno e dintorni mancano alloggi comunali e popolari

(Di lunedì 11 marzo 2024) Il problemaè sempre più un’: oramai non ci sono piùdisponibili (se non alla morte di qualche inquilino) e così i Comuni del Saronnese devono arrabattarsi per risolvere il problema degli sfratti. Le case-ponte per gli sfrattati Vengono chiamati-ponte: sono le abitazioni acquistate o affittate dai Comuni per ...

Esplode a Napoli l’ Emergenza casa in modo drammatico. Dal Comune stanno arrivando decine di ordinanze sindacali di sfratto e sgombero in queste settimane. E diventino centinaia se si parte ... (lanotiziagiornale)

Cosa non deve mancare in una Casa Vacanza: guida completa: Cosa non deve mancare in una casa Vacanza: guida completa: Regolamento della casa con istruzioni e consigli locali ... è importante fornire all’ospite delle istruzioni chiare per situazioni di Emergenza, comprese le vie di evacuazione e i numeri di Emergenza ...

Il vento forte danneggia il tetto di una casa, pronto intervento del Comune: Il vento forte danneggia il tetto di una casa, pronto intervento del Comune: Creata un'impalcatura di Emergenza per proteggere l'abitazione dalla caduta delle tegole. Il sindaco: "Un grazie al nostro personale che ha agito tempestivamente" ...

La sfida all’emergenza casa. Canoni concordati: contributi per nuovi contratti o modifiche: La sfida all’Emergenza casa. Canoni concordati: contributi per nuovi contratti o modifiche: La giunta vara gli incentivi per tentare di arginare la difficoltà di trovare alloggi a prezzi calmierati. Sotto accusa il fenomeno degli affitti brevi: l’amministrazione stima almeno 700 casi.