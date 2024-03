Elon Musk ha reso open source la sua IA | cosa vuol dire e perché è importante

Elon Musk e la sua organizzazione di beneficenza Il magnate Elon Musk , noto per la sua attività imprenditoriale, ha anche una fondazione benefica, sebbene le donazioni siano state scarse in ... (newsnosh)

Il multimiliardario che approfitta di tutto per arricchirsi sempre di più, chiede che un’azienda Come la OpenAi condivida pubblicamente tutte le proprie scoperte rinunciando al profitto. Leggi (internazionale)

Ambientalisti contro Elon Musk a Berlino, ancora proteste fuori la Giga Berlin: Ancora proteste di fronte alla Tesla Giga Berlin: agli ambientalisti non va proprio a genio l'espansione della fabbrica europea di Elon Musk.auto.everyeye

"Ho incontrato Musk, siamo in disaccordo sulle elettriche": Il tycoon ha manifestato apprezzamenti per il numero uno della Tesla, pur confermando l'ostilità verso le auto a batteria: "Non vanno lontano, costano troppo e saranno tutte prodotte in Cina" ...quattroruote

OpenAI: non c'è nessun accordo con Elon Musk: OpenAI respinge le accuse di Elon Musk, sottolineando che non ha violato nessun accordo contrattuale perché l'accordo non esiste.punto-informatico