Elezioni Regionali in Abruzzo | i risultati in diretta | Marsilio vince con oltre il 53% Meloni | «Grande orgoglio» Exploit di Forza Italia | «Dedicato a Berlusconi»

I risultati delle Elezioni in Abruzzo , ormai definitivi: Marco Marsilio , il governatore uscente candidato dal centrodestra, ha vinto con il 53,4 per cento dei voti; Luciano D’Amico , candidato dal ... (corriere)

La vittoria di Marsilio e della destra in Abruzzo certifica che le alleanze larghe delle opposizioni siano l'unico modo per riaprire la partita elettorale. Ma anche che tutto questo può non bastare ... (fanpage)

Spaccatura ideologica nella coalizione di governo: Meloni si schiera con Biden, Salvini con Trump: Dal presunto sostegno a Biden, all'apertura del PPE passando per le elezioni regionali in Abruzzo aumenta sempre di più il divario "ideologico" tra la premier e leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, e il compagno di coalizione e leader della Lega Matteo Salvini.

Le elezioni in Abruzzo e il voto ai partiti: bene Pd e FdI, crollano Lega e M5s: I confronti FdI aumenta di molto i consensi rispetto alle precedenti elezioni regionali (prese il 6,5%), ma è in calo rispetto alle ultime politiche, dove aveva raggiunto un ragguardevole 27,9%. Il ...

Finito spoglio Abruzzo, centrodestra conferma Marsilio col 53,52%: Finito spoglio Abruzzo, centrodestra conferma Marsilio col 53,52%: Milano, 11 mar. (askanews) – Il presidente dell’Abruzzo, Marco Marsilio, ha vinto le Elezioni Regionali con il 53,52% dei consensi e si conferma alla guida della Regione con il centrodestra. Lo sfidan ...

Regionali: in Abruzzo vince il centrodestra con Marco Marsilio: Regionali: in Abruzzo vince il centrodestra con Marco Marsilio: Marco Marsilio, a meno di 100 sezioni da scrutinare, è il candidato in testa in Abruzzo con il 53,5% delle preferenze, contro il 46,5% di Luciano D'Amico, del centrosinistra e M5S ...

Elezioni Regionali Abruzzo 2024, Marco Marsilio confermato governatore e vittoria centrodestra: i risultati: Elezioni Regionali Abruzzo 2024, Marco Marsilio confermato governatore e vittoria centrodestra: i risultati: Il centrodestra si conferma nelle Elezioni Regionali in Abruzzo, col candidato Marco Marsilio che vince e resta governatore. Battuto il candidato del “campo larghissimo” del centrosinistra Luciano ...