Elezioni Regionali in Abruzzo | i risultati in diretta | Marsilio vince con oltre il 53% | D’Amico sconfitto Meloni | «Grande orgoglio»

(Di lunedì 11 marzo 2024) Il governatore uscente ha vinto con il 53,5 per cento dei voti, il suo sfidante si ferma al 46,5%. FdI primo partito, poi c’è il Pd. Exploit di Forza Italia; forte calo di Lega e M5S

Abruzzo, crolla il campo Elly Schlein. Giorgia Meloni punti al centro: ... magari con alti e bassi visto che fra un mese sarà il turno della Basilicata, da qui alle elezioni ...perché i partiti che dovrebbero comporlo hanno perso moltissimo rispetto alle ultime regionali, ...

