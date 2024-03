Elezioni Regionali in Abruzzo | gli exit poll e i risultati in diretta | Secondo exit | centrodestra avanti | Marsilio «allunga» su D’Amico

Exit poll Abruzzo, Marsilio avanti su D'Amico. Scarto ridottissimo: i numeri: SI sono chiuse alle 23 le urne delle elezioni regionali in Abruzzo. Il primo exit poll dell'istituto di sondaggi Noto per Rete8, emittente abruzzese, rilanciato da La7 nella maratona Mentana riporta uno scarto ridottissimo tra i due ...

Abruzzo al voto, urne aperte dalle 7 alle 23, poi lo spoglio: alle 19 affluenza in leggero rialzo al 43,9%: Leggi Anche Elezioni Abruzzo, il caso del bus di Forza Italia partito da Napoli: 'Li portiamo a ... Alle regionali del 2019 i votanti furono il 53%, un netto calo rispetto alle consultazioni precedenti, ...

La scuola al servizio della fabbrichetta, com’è esile il pensiero di Valditara: La scuola al servizio della fabbrichetta, com’è esile il pensiero di Valditara: Valditara va alla guerra. Le Elezioni Regionali e le imminenti europee stanno cambiando la comunicazione governativa. Il ministro dell’istruzione e del merito ha deciso di pubblicare un libro sul suo ...

Elezioni Abruzzo, exit poll: lieve vantaggio di Marsilio su D’Amico. Testa a testa tra l’uscente del centrodestra e il candidato Pd-M5s: Elezioni Abruzzo, exit poll: lieve vantaggio di Marsilio su D’Amico. Testa a testa tra l’uscente del centrodestra e il candidato Pd-M5s: ALieve vantaggio di Marco Marsilio sullo sfidante Luciano D’Amico alle Elezioni in Abruzzo. Secondo il primo exit poll dell’istituto Noto per Rete8, il presidente uscente del centrodestra si attesta t ...

Elezioni regionali in Abruzzo, l’affluenza finale: alle 23 ha votato il 52,67 per cento degli aventi diritto: Elezioni Regionali in Abruzzo, l’affluenza finale: alle 23 ha votato il 52,67 per cento degli aventi diritto: L'affluenza finale alle Elezioni Regionali in Abruzzo è stata pari al 52,67 per cento. Il dato è parziale e si riferisce a 914 sezioni su 1.634. Nel 2019 aveva votato il 53,11 degli elettori.