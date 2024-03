Elezioni Regionali in Abruzzo | gli exit poll e i risultati in diretta | Marsilio in vantaggio su D’Amico con oltre il 53% | «Scritta pagina storica»

Abruzzo, Marco Marsilio vince le elezioni: "Il Campo Largo non è il futuro": Marco Marsilio ha vinto le elezioni regionali in Abruzzo. Lo scrutinio è arrivato 496 sezioni su 1.634. Il governatore uscente del centrodestra è avanti con il 53,8%, mentre il candidato del centrosinistra arriva al 46,2%. ...

"C'è solo un Presidente", il coro all'arrivo di Marsilio al comitato elettorale di Pescara: Pescara, 11 marzo 2024 Bandiere, cori e spintoni durante l'arrivo di Marco Marsilio al comitato di Pescara dopo la vittoria delle elezioni regionali. Ecco le immagini.

Regionali Abruzzo, Marsilio fa il bis. FdI primo partito, poi il Pd: Regionali Abruzzo, Marsilio fa il bis. FdI primo partito, poi il Pd: "Il popolo abruzzese ha scelto di conferirmi l'onore di guidare la Regione per altri 5 anni. Mai nei 30 anni precedenti una amministrazione uscente era stata ...

La spallata del aree interne: La spallata del aree interne: Vero convitato di pietra di queste Elezioni e pronta all’investitura elettorale ... la scelta del centrosinistra di caricare tante candidature nel capoluogo di regione. Liste troppo deboli facevano ...

Elezioni regionali Abruzzo 2024 | Exit poll e risultati in diretta – Il Tamarindo: Elezioni Regionali Abruzzo 2024 | Exit poll e risultati in diretta – Il Tamarindo: Lo scrutinio del voto decreterà il risultato delle dodici liste e dei candidati consiglieri per le Elezioni Regionali in Abruzzo. Non sarà permesso il voto disgiunto e il candidato presidente che otti ...