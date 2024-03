Elezioni Regionali in Abruzzo | gli exit poll e i risultati in diretta | Marsilio in vantaggio su D’Amico con il 54 | 5%

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a corriere©

I partiti, in Abruzzo Forza Italia sorpassa la Lega. A sinistra Pd primo partito: ROMA " Nella tornata elettorale con l'affluenza più bassa nella storia delle elezioni regionali d'Abruzzo, dalle urne per i partiti, secondo le prime proiezioni dei voti di lista dell'istituto Noto, arrivano poche indicazioni: Fratelli d'Italia resta il primo partito della ...

Elezioni Abruzzo 2024, risultati in DIRETTA: Marsilio verso la vittoria, FdI primo partito: Risultati elezioni regionali Abruzzo 2024 , la diretta live del voto: è in corso lo spoglio dei voti, con l' affluenza definitiva che è stata del 52,20% in calo di quasi un punto rispetto al 2019 tanto da ...

Regionali Abruzzo, Rampelli (FdI): «Mai pensato che potessimo perdere, le prossime regionali saranno più facili»: Regionali Abruzzo, Rampelli (FdI): «Mai pensato che potessimo perdere, le prossime Regionali saranno più facili»: Euforico è dire poco. Fabio Rampelli ci ha sempre creduto, al Marsilio-bis. Conosce da una vita il governatore abruzzese, colonna della vecchia guarda di Fratelli d’Italia cresciuta ...

Elezioni Abruzzo, Marsilio vince e fa bis: chi è il governatore: Elezioni Abruzzo, Marsilio vince e fa bis: chi è il governatore: Romano con genitori abruzzesi, 56 anni, laureato in filosofia, è stato tra i fondatori di Fratelli d'Italia ed ex senatore: Marco Marsilio, alla guida della coalizione di centrodestra, viene ...

Regionali, Marco Marsilio: dalla Garbatella alla campagna d’Abruzzo: Regionali, Marco Marsilio: dalla Garbatella alla campagna d’Abruzzo: Romano di origini abruzzesi, 56 anni, laureato in filosofia a La Sapienza, Marco Marsilio si avvia alla militanza politica nelle giovanili del Msi di Giorgio Almirante quando siede ancora sui banchi d ...