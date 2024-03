Elezioni Regionali in Abruzzo | gli exit poll e i risultati in diretta | La prima proiezione | Marsilio in vantaggio su D’Amico con il 54 | 5%

Elezioni regionali Abruzzo, urne chiuse. Exit poll: Marsilio 50,5 - 54,5% D'Amico 45,5 - 49,5%: Due gli sfidanti: da una parte Marco Marsilio, governatore uscente sostenuto dal centrodestra, dall'altra Luciano D'Amico, appoggiato dal centrosinistra. Leggero vantaggio per Marsilio nel secondo ...

Elezioni Abruzzo, exit poll: testa a testa Marsilio - D'Amico: Il presidente uscente al 48,7 - 52,7%, mentre il candidato di centrosinistra è al 47,3 - 51,3% Urne chiuse in Abruzzo dove, oggi dalle ore 7 alle 23, si è votato per le elezioni regionali. In base al primo exit poll (campione 75%) del sondaggista Antonio Noto, in esclusiva per Rete8, il presidente uscente della Regione Abruzzo e candidato di centrodestra Marco ...

Elezioni Abruzzo, testa a testa per gli exit poll di Noto. Marsilio 48,7%-52,7% - D'Amico 47,3-51,3: Elezioni Abruzzo, testa a testa per gli exit poll di Noto. Marsilio 48,7%-52,7% - D'Amico 47,3-51,3: AGI - Questo il primo exit poll Noto Sondaggi per Rete8 per le Elezioni Regionali in Abruzzo: 1 EXIT POLL - ORE 23 - Copertura 75% Marco Marsilio (centrodestra) 48,7 - 52,7 totale coalizione ...

Elezioni Abruzzo, exit poll: Marsilio 48,7-52,7%, D'Amico 47,3-51,3%: Elezioni Abruzzo, exit poll: Marsilio 48,7-52,7%, D'Amico 47,3-51,3%: Urne chiuse in Abruzzo dove, oggi dalle ore 7 alle 23, si è votato per le Elezioni Regionali. In base al primo exit poll (campione 75%) del sondaggista Antonio Noto, in esclusiva per Rete8, alle ...

Elezioni Regionali Abruzzo - risultati in diretta: Elezioni Regionali Abruzzo - risultati in diretta: E' la domenica delle Elezioni Regionali in Abruzzo. Si vota per la poltrona di presidente della Regione e per il rinnovo del Consiglio regionale. In corsa per la presidenza ci sono solo due candidati: ...