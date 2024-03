Elezioni regionali Abruzzo | i risultati | Marsilio verso la vittoria

(Di lunedì 11 marzo 2024) Leinindicano un secondo mandato molto probabile per il presidente uscente e candidato del centrodestra, Marco. Dopo gli exit poll, anche le prime proiezioni confermano e ampliano il vantaggio sullo sfidante Luciano D’Amico, sostenuto dal campo largo formato da Pd, M5s, Avs, Azione e Italia Viva. La diretta dellein: cosa dicono i primi exit poll Ecco gli ultimi aggiornamenti in diretta sullein: 00.35: con la copertura al 15%, una seconda proiezione sembra confermare il vantaggio di(centrodestra) su D’Amico (centrosinistra): il presidente uscente è 54,7%, lo sfidante al 45,3%. 00.00: Prima proiezione ...

Elezioni regionali Abruzzo, urne chiuse. Exit poll: Marsilio 50,5 - 54,5% D'Amico 45,5 - 49,5%: Due gli sfidanti: da una parte Marco Marsilio, governatore uscente sostenuto dal centrodestra, dall'altra Luciano D'Amico, appoggiato dal centrosinistra. Leggero vantaggio per Marsilio nel secondo ...

Elezioni Abruzzo, exit poll: testa a testa Marsilio - D'Amico: Il presidente uscente al 48,7 - 52,7%, mentre il candidato di centrosinistra è al 47,3 - 51,3% Urne chiuse in Abruzzo dove, oggi dalle ore 7 alle 23, si è votato per le elezioni regionali. In base al primo exit poll (campione 75%) del sondaggista Antonio Noto, in esclusiva per Rete8, il presidente uscente della Regione Abruzzo e candidato di centrodestra Marco ...

Regionali Abruzzo 2024, Marsilio avanti su D'Amico: lo spoglio: regionali Abruzzo 2024, Marsilio avanti su D'Amico: lo spoglio: Entusiasmo al comitato di Marco Marsilio a Pescara per i primi, parziali risultati di queste Elezioni regionali in Abruzzo. Un grande applauso ha accolto la seconda proiezione di Noto Sondaggi per ...

Elezioni regionali Abruzzo: su Rete8 la seconda proiezione di Noto Sondaggi: Elezioni regionali Abruzzo: su Rete8 la seconda proiezione di Noto Sondaggi: Seconda proiezione elaborata dalla Noto Sondaggi per Rete8. Marco Marsilio al 54.7%; Luciano D'Amico al 45.3%.

Elezioni regionali Abruzzo, Meloni vede la vittoria. Le ricadute sul governo e le coalizioni: Elezioni regionali Abruzzo, Meloni vede la vittoria. Le ricadute sul governo e le coalizioni: Può sembrare paradossale che un test regionale avesse assunto una simile valenza. Ma in politica la percezione conta e in certi casi travalica il valore della sfida. Un successo della maggioranza ...