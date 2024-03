Elezioni regionali Abruzzo 2024 | risultato | vince Marsilio centrodestra

(Di lunedì 11 marzo 2024) Ilha vinto lein: Marcosi conferma presidente della Regione. L’esponente di Fratelli d’Italia, 56 anni, ha raccolto il 53,5% dei voti contro il 46,5% del suo sfidante Luciano D’Amico, sostenuto da una coalizione di centrosinistra che andava da Azione e Italia Viva al Movimento 5 Stelle passando per Pd e Alleanza Verdi Sinistra. L’esito delleconsente alle forze di governo, e in particolare alla premier Giorgia Meloni, di tirare un sospiro di sollievo dopo la sconfitta registrata solo due settimane fa in Sardegna. “Marcoè il primo presidente nella storia dell’ad essere riconfermato dagli elettori per un secondo mandato. Ed è per noi motivo di grande orgoglio che i cittadini ...

La vittoria di Marsilio e della destra in Abruzzo certifica che le alleanze larghe delle opposizioni siano l'unico modo per riaprire la partita elettorale. Ma anche che tutto questo può non bastare ... (fanpage)

Regionali Abruzzo, i risultati dei…": regionali Abruzzo, i risultati dei…": Milano, 11 mar. – “Qualcuno ci ha sottovalutato e a mezzanotte ancora raccontava di un testa a testa che non è mai esistito, se non nei sogni di chi ha provato a raccontare… Leggi ...

Abruzzo, Ferrante(Fi): viatico per centrodestra, rinnovato slancio: Abruzzo, Ferrante(Fi): viatico per centrodestra, rinnovato slancio: Milano, 11 mar. (askanews) – “Le Elezioni regionali in Abruzzo confermano il centrodestra, che rafforza i propri consensi, quale primo schieramento nel gradimento dei cittadini, con Forza Italia che o ...

GIORGIA MELONI * ELEZIONI ABRUZZO: « MARSILIO PRIMO PRESIDENTE NELLA STORIA REGIONALE AD ESSERE RICONFERMATO PER SECONDO MANDATO: GIORGIA MELONI * Elezioni ABRUZZO: « MARSILIO PRIMO PRESIDENTE NELLA STORIA REGIONALE AD ESSERE RICONFERMATO PER SECONDO MANDATO: Marco Marsilio è il primo Presidente nella storia dell’Abruzzo ad essere riconfermato dagli elettori per un secondo mandato. Ed è per noi motivo di grande orgoglio che i cittadini abruzzesi abbiano ...