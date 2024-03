Elezioni regionali Abruzzo 2024 | i voti e le percentuali dei partiti Il grafico

(Di lunedì 11 marzo 2024) Roma, 11 marzo– Marco Marsilio resta alla guida dell’, ottenendo il 53,5% alle(qui i risultati definitivi), staccando il rivale del campo largo Luciano D’Amico (fermo al 46,5%) di 7 punti. La coalizione di centrodestra ha ottenuto 316.637pari al 54,67%, secondo i dati definitivi pubblicati sul sito Eligendo del Viminale. Sono 262.565 ipari al 45,33% per la coalizione di centrosinistra che sostiene il candidato Luciano D'Amico. Interessante la disamina deiai, che conferma come Fratelli d’Italia si confermi ancora primo partito del centrodestra, mentre la Lega arranca a dispetto di Forza Italia, che registra un vero e proprio exploit, ...

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a quotidiano©

Al governatore uscente il 53,5 per cento dei voti, lo sfidante si ferma al 46,5%. FdI primo partito, poi c’è il Pd. Exploit di Forza Italia ; forte calo di Lega e M5S (corriere)

Il centrodestra ha vinto le Elezioni regionali in Abruzzo : Marco Marsilio si conferma presidente della Regione. L’esponente di Fratelli d’Italia, 56 anni, ha raccolto il 53,5% dei voti contro il ... (tpi)

Le elezioni regionali in Abruzzo hanno visto la vittoria di Marco Marsilio, presidente uscente e candidato del centrodestra. Ha sconfitto Luciano D’Amico, candidato del campo largo. Ma come sono ... (lanotiziagiornale)

Regionali Abruzzo, risultati. Marsilio al 53,5% festeggia il bis. Meloni: «Grande orgoglio, fiducia che non tradiremo»: regionali Abruzzo, risultati. Marsilio al 53,5% festeggia il bis. Meloni: «Grande orgoglio, fiducia che non tradiremo»: Quando mancano meno di 100 sezioni ancora da scrutinare, Marco Marsilio è in testa alle Elezioni regionali dell'Abruzzo con il 53,5% delle preferenze, contro il 46,5% del suo sfidante, il candidato ...

Cagliari, Massimo Zedda pronto per affrontare le primarie: Cagliari, Massimo Zedda pronto per affrontare le primarie: Cagliari Nemmeno il tempo di prendere fiato dopo lo sfiancante sprint delle regionali ed ecco che giugno i cittadini del capoluogo della Sardegna si ritroveranno a scegliere il sindaco e a rinnovare i ...

Elezioni regionali Abruzzo 2024, i voti e le percentuali dei partiti. Il grafico: Elezioni regionali Abruzzo 2024, i voti e le percentuali dei partiti. Il grafico: Il centrodestra vince in Abruzzo con Marsilio riconfermato governatore. FdI il più votato, exploit Forza Italia. Crollo Lega e M5S ...