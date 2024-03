Elezioni Regionali 2024 | Nel Centrosinistra Blasioli il Più Votato | Paolucci e Mariani sul Podio

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 11 marzo 2024) L'Aquila - La coalizione di Centro sinistra, guidata da Luciano D’Amico, si ferma al 46,5% e non riesce a sfondare nonostante l’ampia alleanza, ottenendo 12 consiglieri oltre al candidato presidente. Il Partito Democratico, con il 20,2% dei voti, assicura 6 consiglieri all’emiciclo. Nella provincia dell’Aquila, il consigliere regionale uscente Pierpaolo Petrucci è il piùcon oltre 5.700 voti, seguito dal sindaco di Aielli Enzo di Natale con quasi 4.300 voti e da Rita Innocenzi con oltre 4.100 voti. Nella provincia di Teramo, il piùè Sandrocon 7.532 voti, seguito da Dino Pepe con 7.371 voti, entrambi consiglieri uscenti. In provincia di Pescara, la coalizione vede come piùil consigliere regionale uscente Antoniocon 9.934 voti, eletto insieme ad Antonio Di Marco ...