Elezioni Portogallo | risultati | virata a destra col 29 | 4% | csx fermo al 28 | 6% | boom sovranisti | ago della bilancia | 18%

(Di lunedì 11 marzo 2024) In Europa si giocava una partita molto importante, ed era quella relativa allein. Idicono che il Paese vira ae lo fa con il 29,4% dei voti raccolto da Alleanza democratica, coalizione espressione del centro, che vince davanti al Partito socialista,

Il centrodestra di Alleanza democratica (AD) hanno vinto le Elezioni legislative in Portogallo , ma con un piccolissimo vantaggio sul Partito Socialista. Il partito di estrema destra Chega ha quasi ... (periodicodaily)

Alle elezioni in Portogallo i socialisti e il centro destra di Alleanza democratica hanno sostanzialmente pareggiato, ma i primi hanno riconosciuto la sconfitta e i secondi hanno già chiesto di ... (fanpage)

