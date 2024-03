Elezioni Portogallo | exploit dei populisti di Chega | ora sono la terza forza | ma così è impasse sulla formazione del governo

(Di lunedì 11 marzo 2024) Sotto la pioggia che sta flagellando in particolare il Nord da diverse settimane, ilsi è risvegliato con un Paese che, nel cinquantennale della Rivoluzione dei Garofani, ha virato decisamente verso destra, con un sostanziale pareggio in termini di voti tra i due maggiori partiti (PDS e PS) e, soprattutto, con il trionfo deidi. E qui siamo all’imbuto finale: il leader dell’alleanza democratica di centrodestra, Luìs Montenegro, non vuole stringere alleanze con. Uno scenario di totale paralisi. La palla passa ora al presidente della Repubblica, Marcelo Rebelo de Sousa. Toccherà a lui trovare una soluzione a un problema che appare decisamente intricato: la governabilità. Il populismo alla fine è arrivato anche in questa nazione all’estremità occidentale dell’Europa ed è difficile capirne ...

