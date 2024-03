Elezioni in Abruzzo | la conferenza stampa del presidente Marsilio dopo la vittoria | diretta tv

Roma, 11 marzo 2024 – Nessun effetto Sardegna per il centrosinistra in Abruzzo . La coalizione che sosteneva Luciano D’Amico, il professore universitario alla guida di un Campo per l’occasione ... (ilfaroonline)

Elezioni Abruzzo 2024: la vittoria del Centrodestra traino per le Marche di Acquaroli: Elezioni Abruzzo 2024: la vittoria del Centrodestra traino per le Marche di Acquaroli: Il governatore meloniano può ben sperare, se guarda al recente passato, a quando conquistò la Regione nel settembre 2020, dopo 25 anni di dominio di Centrosinistra. L’anno prima in Abruzzo vinse il co ...

Elezioni Abruzzo, ecco i più votati: Quaglieri boom, Gatti ancora "mister 10 mila", Blasioli terzo: Elezioni Abruzzo, ecco i più votati: Quaglieri boom, Gatti ancora "mister 10 mila", Blasioli terzo: PESCARA - Mario Quaglieri, di Fratelli d’Italia, è il più votato alle Elezioni regionali d’Abruzzo con 11.658 voti. Al secondo posto assoluto, si ...

Risultati elezioni Abruzzo, news. Riconfermato Marsilio: “Scritta pagina di storia”. LIVE: Risultati Elezioni Abruzzo, news. Riconfermato Marsilio: “Scritta pagina di storia”. LIVE: Leggi su Sky TG24 l'articolo Risultati Elezioni Abruzzo, news. Riconfermato Marsilio: “Scritta pagina di storia”. LIVE ...