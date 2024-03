Elezioni in Abruzzo | il Campo Largo non sfonda | confermato il governatore Marsilio

(Di lunedì 11 marzo 2024) Roma, 11 marzo 2024 – Nessun effetto Sardegna per il centrosinistra in. La coalizione che sosteneva Luciano D’Amico, il professore universitario alla guida di unper l’occasione larghissimo, si è fermata a una decina di punti distanza dal centrodestra deluscente Marco. L’esito dellenon è stato in bilico, come i progressisti si aspettavamo, ma è stato chiaro dopo i primi dati. Marcoha ottenuto il 53,50% mentre Luciano D’Amico si è fermato al 46,50% Il primo campanello di allarme per il, del resto, era suonato già nella serata di ieri, di fronte ai dati dell’affluenza: 52,19%, in lieve calo sul 2019. Alla fine il dato più basso di sempre. D’Amico, al contrario, aveva scommesso su un ...

