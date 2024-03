Elezioni comunali | Dante Cattaneo candidato sindaco a Ceriano Laghetto | Alfredo Puzzello a Solaro

(Di lunedì 11 marzo 2024): sono questi i due candidati sindaci che sono stati ufficializzati negli ultimi giorni per l’appuntamento dell’8 e 9 giugno prossimi.saràildella Lega per la prossima tornata elettorale. Lo ha deciso ...

Caraglio, la sindaca Falco ufficializza la ridiscesa in campo e passa al contrattacco dei fuoriusciti: Si scalda il clima a Caraglio in vista delle prossime elezioni comunali. Dopo le fuoriuscite dalla maggioranza uscente del vicesindaco Davide Parola e del consigliere Massimiliano Dutto tocca alla prima cittadina Paola Falco chiarire le proprie ...

Coursera, imparare a gestire la sicurezza della rete: ... spazio e mobilità innovativa L'analisi I - COM Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene ...Fondi Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese Servizi comunali ...

Risultati elezioni provinciali a Latina, i 12 eletti in Consiglio: Risultati Elezioni provinciali a Latina, i 12 eletti in Consiglio: Come riportano diversi quotidiani locali, a imporsi sono stati Fratelli d’Italia e Forza Italia che hanno ottenuto, ciascuno, quattro consiglieri comunali: la lista meloniana è la prima con il 31,73%, ...

Elezioni San Pietro in Casale, il centrodestra appoggia il civico Nanetti: Elezioni San Pietro in Casale, il centrodestra appoggia il civico Nanetti: Sciolta la riserva. Lega, FI e FdI: "Crediamo fermamente che possa essere la svolta di cui il nostro Comune ha bisogno dopo anni di disastri e negligenza amministrativa targati Pezzoli/Poluzzi con il ...

Elezioni in Abruzzo: nessun effetto Sardegna per il centrosinistra, confermato Marsilio: Elezioni in Abruzzo: nessun effetto Sardegna per il centrosinistra, confermato Marsilio: Nessun effetto Sardegna per il centrosinistra alle Elezioni regionali in Abruzzo ... promesse incredibili”, ha ammesso l’ex senatrice e consigliera comunale a L’Aquila Stefania Pezzopane.