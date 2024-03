Elezioni Abruzzo | testa a testa per gli exit poll di Noto Marsilio 50 | 5%-54 | 5% - D' Amico 45 | 5%-49 | 5%

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 11 marzo 2024) AGI - Questo il secondoSondaggi per Rete8 per le Regionali in Abruzzo: voto ai candidati presidente, copertura 100% 2ore 23.34 Marco(centrodestra): 50,5%-54,5% Totale coalizione centrodestra: 51,5%-55,5% Luciano D'(centrosinistra+M5s) 45,5%-49,5% Totale coalizione centrosinistra-M5s-Azione 44,5%-48,5% Totale 100,0 100,0. Fonte:Sondaggi per Rete8. Rilevazione soggetta ad errore statistico Questo il primoSondaggi per Rete8 per le elezioni Regionali in Abruzzo: 1- ORE 23 - Copertura 75% Marco(centrodestra) 48,7 - 52,7 totale coalizione Centrodestra 49,7 - 53,7 ...