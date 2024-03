(Di lunedì 11 marzo 2024) (Adnkronos) - "Il popolo abruzzese ha scelto di conferirmi l'onore di guidare la regione per altri 5 anni. Mai nei 30 anni precedenti una amministrazione uscente era stata riconfermata per un secondo mandato. E' stata scritta unadie abbattuto un altro muro". Così Marco, confermato governatore dell'alleregionali, parlando al suo comitato. Con 1.570 sezioni scrutinate su 1.634, il candidato del centrodestraè al 53,50, mentre lo sfidante appoggiato dal centrosinistra Luciano D'Amico si è fermato al 46,50%. "Ilnon è ildell'- ha aggiunto - perché era il suo triste passato, e non sarà ildell'Italia. Il mio impegno sarà ...

Il vento non cambia, vince il centrodestra: ...dell'opposizione di innescare un effetto domino e tornare competitivo in vista delle elezioni ... M5S, Alleanza Verdi e Sinistra, Azione e dalle liste civiche Abruzzo Insieme - D'Amico Presidente e ...

Seconda proiezione: Marsilio al 54,7; D'Amico al 45,3: E' il dato della seconda proiezione di Noto che conferma il trend della prima proiezione delle elezioni regionali in Abruzzo. .

I fatti dell'11 Marzo: vince il centrodestra in Abruzzo, trionfa Oppenheimer, influencer evasori: I fatti dell'11 Marzo: vince il centrodestra in Abruzzo, trionfa Oppenheimer, influencer evasori: E' l'11 Marzo 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani. • Il centrodestra ...

Elezioni Abruzzo, Marsilio vince e fa il bis: "Pagina di storia, campo largo non è futuro": Elezioni Abruzzo, Marsilio vince e fa il bis: "Pagina di storia, campo largo non è futuro": Il candidato del centrodestra: 'Mai nei 30 anni precedenti una amministrazione uscente era stata riconfermata per un secondo mandato'. Nessun effetto Sardegna per il centrosinistra ...

Marco Marsilio vince le elezioni in Abruzzo: Fdi primo partito: Marco Marsilio vince le Elezioni in Abruzzo: Fdi primo partito: Con meno di 100 sezioni ancora da scrutinare, Marco Marsilio si trova in una posizione di vantaggio nelle Elezioni regionali dell’Abruzzo, con il 53,5% delle preferenze. Il suo sfidante, Luciano D’Ami ...