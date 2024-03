Elezioni Abruzzo | Marsilio vince e fa il bis | “Pagina di storia | campo largo non è futuro”

(Di lunedì 11 marzo 2024) (Adnkronos) – "Il popolo abruzzese ha scelto di conferirmi l'onore di guidare la regione per altri 5 anni. Mai nei 30 anni precedenti una amministrazione uscente era stata riconfermata per un secondo mandato. E' stata scritta unadie abbattuto un altro muro". Così Marco, confermato governatore dell'alleregionali, parlando L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

In Abruzzo vince il centrodestra ed affonda il sogno del Campo Largo: Il voto in Abruzzo cancella tutto questo e riporta alla realtà il mondo politico. Il centrodestra ... Da sempre ritengo le elezioni amministrative difficili da collegare a dinamiche nazionali; la scelta ...

Storico bis di Marsilio in Abruzzo. L'astensione ferma il campo largo Pd - M5S: "Mobilitatevi, fate una chiamata in più in queste ore per spingere questo progetto collettivo per il futuro dell'Abruzzo", erano state le ultime parole di Elly Schlein prima del silenzio elettorale. ...

Astensione più forte delle passerelle: Astensione più forte delle passerelle: L’Abruzzo resta al centrodestra. Vince il governatore uscente Marco Marsilio che rompe il ‘giochetto’ dell’alternanza in regione e ottiene ...

Elezioni Abruzzo 2024: Marsilio Vince, ma la Lega Crolla, Bene Forza Italia e PD: Elezioni Abruzzo 2024: Marsilio Vince, ma la Lega Crolla, Bene Forza Italia e PD: Marco Marsilio ed il centrodestra hanno nettamente vinto le Elezioni abruzzesi con 7 punti di scarto e ... Ottimo il risultato della civica "Abruzzo Insieme" al 7,70% e premiata anche la scelta di ...

Elezioni in Abruzzo, Marco Marsilio riconfermato governatore: Elezioni in Abruzzo, Marco Marsilio riconfermato governatore: L’Abruzzo riconferma Marco Marsilio (centrodestra) alla guida della Regione. Quando siamo arrivati a 1.557 sezioni scrutinate su 1.634 il ...