Elezioni Abruzzo | Marsilio vince e fa bis | chi è il governatore

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di lunedì 11 marzo 2024) (Adnkronos) – Romano con genitori abruzzesi, 56 anni, laureato in filosofia, è stato tra i fondatori di Fratelli d'Italia ed ex senatore: Marco, alla guida della coalizione di centrodestra, viene confermato con leregionali 2024 per la seconda volta al vertice dell', della quale era stato già eletto presidente il 10 febbraio 2019.