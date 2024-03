Elezioni Abruzzo | Marco Marsilio riconfermato presidente 

Abruzzo, trionfo Cdx, flop della Sx. Marsilio: 'Campo largo Non è il futuro': Elezioni Abruzzo, il 'campo larghissimo' stecca la prova generale: vince il fedelissimo di Meloni Niente effetto Sardegna in Abruzzo , trionfa il candidato di centrodestra Marco Marsilio , ...

Elezioni Abruzzo, campo largo centrosinistra non sfonda: ...Sardegna Nessun effetto Sardegna per il centrosinistra in Abruzzo ...effetto Sardegna per il centrosinistra in Abruzzo nelle elezioni ...di punti distanza dal centrodestra del governatore uscente Marco ...