Elezioni Abruzzo | il coordinatore del M5s Castaldi | “Delusi dall’affluenza flop Non siamo riusciti a portare la gente alle urne”

(Di lunedì 11 marzo 2024) Il centrosinistra inconfidava in un forte aumento della partecipazione al voto, così da poter avere delle concrete chance di vittoria con Luciano D’Amico contro il presidente di Regione uscente Marco Marsilio. Il dato finale dell’affluenza è stata una doccia fredda. Un punto in meno rispetto a 5 anni fa. “, è il dato più basso dal 1995. Un disinteresse – commenta ilregionale del M5S, Gianluca– che né noi né l’altra coalizionea ribaltare, questo è molto grave per la democrazia. Un brutto dato”.predica cautela davanti a exit poll eprime proiezioni che danno D’Amico dietro di circa dieci punti rispetto a Marsilio. “E’ ancora presto”, dice. Ma una prima analisi ...

I partiti, in Abruzzo Forza Italia sorpassa la Lega. A sinistra Pd primo partito: ROMA " Nella tornata elettorale con l'affluenza più bassa nella storia delle elezioni regionali d'Abruzzo, dalle urne per i partiti, secondo le prime proiezioni dei voti di lista dell'istituto Noto, arrivano poche indicazioni: Fratelli d'Italia resta il primo partito della ...

Elezioni Abruzzo 2024, risultati in DIRETTA: Marsilio verso la vittoria, FdI primo partito: leggi anche Per chi votare alle elezioni Abruzzo 2024 Marsilio e D'Amico, programmi a confronto Elezioni regionali Abruzzo 2024: i risultati Lo spoglio dei voti delle elezioni regionali Abruzzo 2024 ...

Elezioni in Abruzzo: Centrodestra in netto vantaggio. Marsilio verso la vittoria. Il “campo larghissimo” della Sinistra si ferma: Elezioni in Abruzzo: Centrodestra in netto vantaggio. Marsilio verso la vittoria. Il “campo larghissimo” della Sinistra si ferma: A far concentrare le attenzioni della politica nazionale sull’Abruzzo è stata soprattutto la dinamica delle ultime Elezioni, in particolare quelle in Sardegna, con la vittoria un po’ a sorpresa della ...

REGIONALI: LIRIS (FDI), “GLI ABRUZZESI NON CI SONO CASCATI”: REGIONALI: LIRIS (FDI), “GLI ABRUZZESI NON CI SONO CASCATI”: L’AQUILA – “Dopo le Elezioni in Sardegna si è parlato di temi che nulla avevano a che vedere con l’Abruzzo, gli abruzzesi non ci sono cascati, a conferma della loro maturità politica”. Così, ai ...

Elezioni in Abruzzo, affluenza al 52%: leggero calo rispetto al 2019. Quasi un elettore su due si è astenuto: dato peggiore di sempre: Elezioni in Abruzzo, affluenza al 52%: leggero calo rispetto al 2019. Quasi un elettore su due si è astenuto: dato peggiore di sempre: La grande corsa alle urne per eleggere il nuovo presidente dell’Abruzzo non c’è stata. Tutt’altro: l’affluenza per le Elezioni regionali è stata persino più bassa rispetto a cinque anni fa. Anzi il da ...