Elezioni Abruzzo | il centrosinistra unito e il tracollo Cinquestelle | ma la strada è obbligata verso nuove alleanze

(Di lunedì 11 marzo 2024) Roma, 11 marzo 2024 – Sorpasso mancato. Rimonta fallita. Sconfitta sicura. A mezzanotte e mezza, quando le proiezioni sbattono il candidato diLuciano D’Amico appena al 44%, a distanza siderale dal quasi pareggio dei primi exit poll, l’aria diventa triste e anche la piccola radunatasi in piazza Unione, a Pescara, per seguire lo spoglio sotto al comitato elettorale, approfitta di una leggera pioggia per abbandonare le posizioni. D’Amico è a casa sua. Nel comitato non parla nessuno. Nelle stanze colorate dai cartelloni bianchi e verdi dell’ex rettore dell’università di Teramo ci sono Michele Fina (Pd) e Gianluca Castaldi (M5S). Un silenzio pieno di interrogativi sostituisce l’aria più elettrica che si respirava fino alle 23, quando, se non la vittoria, almeno un testa a testa con il governatore uscente Marco Marsilio pareva scontato. La segretaria del ...

In Abruzzo vince Marco Marsilio e Giorgia Meloni esulta per una storica riconferma. "Marco Marsilio è il primo Presidente nella storia dell' Abruzzo a essere riconfermato dagli elettori per un ... (iltempo)

PESCARA - Fratelli d?Italia al 24,11% (in lieve calco rispetto al 27,67% delle Politiche, con circa 40 mila voti in meno), boom di Forza Italia al 13,4% (+2% rispetto alle Poltiche), la Lega... (quotidianodipuglia)

Elezioni regionali Abruzzo 2024, vince Marsilio. Meloni: "Storica riconferma e grande orgoglio": Continueremo a lavorare per restituire all'Abruzzo e all'Italia il posto che meritano. Grazie!", il commento della premier Giorgia Meloni affidato ai social. LO SPECIALE " I RISULTATI Punti chiave 08:...

Risultati elezioni provinciali a Latina, i 12 eletti in Consiglio: Alcune date sono state già scelte, altre ancora no LE REGIONALI IN ABRUZZO: LA DATA La prima regione a ufficializzare la data per le elezioni è stata l'Abruzzo : si voterà domenica 10 marzo 2024 Vai ...

A Pescara e Spoltore vince D’Amico, a Montesilvano Marsilio: A Pescara e Spoltore vince D’Amico, a Montesilvano Marsilio: Marco Marsilio, 56 anni, romano figlio di genitori abruzzesi, guiderà per la seconda volta consecutiva la Regione Abruzzo. Il responso delle urne per le consultazioni ha decretato che la coalizione di ...

Elezioni Abruzzo, la vittoria del centrodestra conferma Marsilio come governatore. Bene il PD, crolla il M5S: Elezioni Abruzzo, la vittoria del centrodestra conferma Marsilio come governatore. Bene il PD, crolla il M5S: Con un centinaio di sezioni ancora da scrutinare il risultato delle Elezioni regionali in Abruzzo non presenterà sorprese o tensioni dell’ultimo momento. Con il 53,4% di voti il governatore uscente ...