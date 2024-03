Elezioni Abruzzo 2024 | Marsilio Vince | ma la Lega Crolla | Bene Forza Italia e PD

(Di lunedì 11 marzo 2024) L'Aquila - Marcoed il centrodestra hanno nettamente vinto leabruzzesi con 7 punti di scarto e oltre 40mila voti. Vittoria che sorride più alle liste che, come nella scorsa tornata elettorale, premiano più i candidati che il presidente e con un dato su tutti che è il massiccio crollo dellache si assesta sul 7,62% ben al di sotto della doppia cifra sbandierata da Matteo Salvini durante il suo tour elettorale. Fratelli d'tiene e resta primo partito con oltre il 24% (130mila voti) ed il PD riesce a strappare uno straordinario risultato che lo vede ad un'incollatura proprio dal partito di Meloni e soci con il 20,40% (110mila voti). Ottima la performance diche torna ad un incoraggiante 13,25% (71mila voti), si dice per gli ottimi risultati dei ...

