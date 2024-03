Elezioni Abruzzo 2024 | i risultati dello spoglio in diretta | chi vince le regionali tra Marsilio e D’Amico

(Di lunedì 11 marzo 2024) Idelleinindopo lodelle schede: chiletra Marcoper il centrodestra e Luciano D’Amico per il centrosinistra e Movimento 5 Stelle. Gli aggiornamenti in tempo reale sudefinitivi e eletti alle

Abruzzo, Marco Marsilio vince le elezioni: "Il Campo Largo non è il futuro": Marco Marsilio ha vinto le elezioni regionali in Abruzzo. Lo scrutinio è arrivato 496 sezioni su 1.634. Il governatore uscente del centrodestra è avanti con il 53,8%, mentre il candidato del centrosinistra arriva al 46,2%. ...

Voto in Abruzzo, il campo largo ora è una strada in salita: E' stato il successo, seppur risicato, di Alessandra Todde in Sardegna, a rompere il tabù dell'imbattibilità della premier e riaccendere i riflettori sull'Abruzzo: nuove aspettative per il ...

Elezioni regionali Abruzzo 2024 | Exit poll e risultati in diretta – Il Tamarindo: Elezioni regionali Abruzzo 2024 | Exit poll e risultati in diretta – Il Tamarindo: Lo scrutinio del voto decreterà il risultato delle dodici liste e dei candidati consiglieri per le Elezioni regionali in Abruzzo. Non sarà permesso il voto disgiunto e il candidato presidente che otti ...

Elezioni Abruzzo, Marsilio 'rockstar' al comitato tra ressa tv e spumante: Elezioni Abruzzo, Marsilio 'rockstar' al comitato tra ressa tv e spumante: Pescara, è qui la festa dopo le Elezioni regionali in Abruzzo. Tra bandiere di Fratelli d'Italia che sventolano e cori da stadio ("c'è solo un presidente"), Marco Marsilio è arrivato intorno alle due ...

Elezioni regionali Abruzzo: alle 11 conferenza stampa di D’Amico: Elezioni regionali Abruzzo: alle 11 conferenza stampa di D’Amico: Delusione nel comitato elettorale di Luciano D'Amico, sfidante di Marco Marsilio alle regionali in Abruzzo. Conferenza stampa alle 11 ...