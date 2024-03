Elettrica o ibrida | la nuova Peugeot 3008 punta sempre più in alto

Volvo è impegnata in un programma di semplificazione e standardizzazione delle denominazioni dei suoi modelli di auto completamente elettriche, coerentemente con il processo di trasformazione in ... (iltempo)

Mercedes-Benz GLA ed EQA, a ciascuno il suo motore: il confronto tra diesel, ibrida ed elettrica: Mercedes-Benz GLA ed EQA, a ciascuno il suo motore: il confronto tra diesel, ibrida ed Elettrica: La Casa tedesca ritiene che la possibilità di scegliere il propulsore più adatto alle proprie esigenze sia un diritto del cliente e per farlo, ha messo a confronto i suoi Suv compatti GLA ed EQA con d ...

La frenata dell’auto elettrica. Domani su Motore in regalo con Repubblica: La frenata dell’auto Elettrica. Domani su Motore in regalo con Repubblica: In Italia, su 100 auto vendute nei primi due mesi di quest’anno, appena 2,7 sono elettriche. Le ibride si prendono il grosso del mercato e poi via via tutte le altre alimentazioni. I numeri sono ...