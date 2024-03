Educazione in strada | un progetto di sostegno per i giovanissimi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 11 marzo 2024) Sarzana (La Spezia) 11 marzo 2024 - Una parola buona, un consiglio da amico e semplicemente la presenza di qualcuno al loro fianco per non farli sentire soli e a volte in difficoltà. L’amministrazione comunale di Sarzana su proposta dell’assessore ai servizi sociali e politiche giovanili Sara Viola ha approvato le linee di indirizzo deldi “Attività educativa di” rivolto agli adolescenti di età compresa tra gli 11 e i 15 anni di difficoltà e per i quali il Comune metterà a disposizione operatori diche si avvicineranno i ragazzi per ascoltarli, dare loroe favorire l'inclusione sociale. Ilverrà avviato in via sperimentale da sabato e proseguirà fino a settembre partendo da una analisi e mappatura dei fenomeni di aggregazione giovanile spontanea sul territorio e ...