Edizione record del Mercato delle pulci | 30mila visitatori | anche dalla Sicilia e dall' estero

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 11 marzo 2024) Arezzo, 11 marzo 2024 - Parcheggiano all’ex Ipercoop, attraversano il ponte sospeso verso le Caselle e da lì, sempre a piedi, conquistano il Palaffari. È il popolo, una transumanza che per due giorni ha inchiodato la zona di via Fiorentina, un successo senza precedenti. Due giorni, perché sabato c’era il deballage, i banchi in via di allestimento, con migliaia di persone tra gli stand ma le file erano già lunghe, con code di oltre 30 minuti. Un popolo di appassionati da tutt’Italia: arrivi da Palermo, Torino,Val d’Aosta. Sul filo di un passaparola infinito, alimentato dai social, e che prepara il nuovo passo. Perché già così si sono contati centinaia di arrivi da Francia e Svizzera e in vista dell’di ottobre, il tam tam su Facebook e sugli altri canali della promozione ...