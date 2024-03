Edge of Tomorrow | le catastrofi tirano sempre | una lezione su Canale 5

(Di lunedì 11 marzo 2024) Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (of) In una serata come il venerdì dove la fanno da padrone programmi d'intrattenimento come The Voice Senior che titillano il target over 60 che preferisce restare a casa a godersi un bel film mentre5 con Terra amara arriva al 17% di share, Italia 1 punta su un evergreen della cinematografia sugli alieni.of-Senza domani con Tom Cruise porta a casa 1 milione di spettatori e il 5.5% di share. Ma secondo i pubblicitari è rilevante il trend che vede in netta salita tutti i format che mettono in evidenza le “minacce” dell'Occidente. Nella settimana appena chiusa si segnalano ottimi ascolti anche per il film Justice League, la famosa alleanza dei supereroi DC contro le ...

Ascolti tv, 'The Voice Senior' vince ancora: A seguire, su La7, 'Propaganda Live' raggiunge 818.000 spettatori e il 5.7% di share, mentre su Italia1 'Edge of Tomorrow - Senza domani' totalizza 994.000 spettatori (5.5%). Su Tv8 la 'Formula 1 - ...

Ascolti tv, The Voice Senior vince. Quarto Grado vola. E Fratelli di Crozza..: Su La7, 'Propaganda Live' convince 818.000 spettatori e il 5.7% di share, mentre su Italia1 'Edge of Tomorrow - Senza domani' totalizza 994.000 spettatori (5.5%). Su Tv8 la 'Formula 1 - Prove GP ...

These Top 5 AI Stocks Could Double Their Dividend Tomorrow: These Top 5 AI Stocks Could Double Their Dividend Tomorrow: Companies at the cutting Edge of artificial intelligence aren't known for being big dividend payers, but if you look throughout leaders in the field you can find some cutting dividend checks. Better ...

Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: The Voice Senior domina, nel preserale vince l'Eredità: Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: The Voice Senior domina, nel preserale vince l'Eredità: Rai, Mediaset, La7 (e non solo): chi ha vinto ieri secondo gli ascolti tv Il palinsesto televisivo di giovedì 7 marzo 2024 ha offerto ai ...

Ascolti tv, 'The Voice Senior' vince ancora: Ascolti tv, 'The Voice Senior' vince ancora: ' The Voice Senior ' vince ancora gli ascolti della prima serata di ieri con 3.548.000 spettatori e il 22,63% di share. Secondo gradito del podio per Canale5 con ' Terra Amara ' vista da 2.917.000 tel ...