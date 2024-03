Ecco perché a marzo l’Assegno di Inclusione raddoppia | novità e informazioni

Leggi tutta la notizia su ilovetrading

(Di lunedì 11 marzo 2024)diè ormai il sussidio che moltissime famiglie vicine alla soglia della povertà hanno richiesto. La possibilità di presentare domanda è partita già lo scorso 18 dicembre. Ed in base alla data di presentazione delle domande sono scattati i primi pagamenti. Ma è anche vero che c’è chi non ha ricevuto ancora nulla e chi invece ha già percepito due ricariche.un quadro completo delle date di accredito dell’ADI per fugare qualsiasi perplessità riguardo alla misura. Tutti gli step dell’ADI nel 2024,le date delle domande e dei pagamenti Tre sono gli adempimenti fondamentali per chi vuole prenderedi. La principale misura che ha sostituito il Reddito di Cittadinanza infatti necessita di una domanda in tre step. In primo luogo, bisogna ...